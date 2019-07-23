» وفد فلسطينى بضريح "ناصر" فى ذكرى 23 يوليو

23 يوليه 2019 - 11:26 ص

هتف الوفد الفلسطيني برئاسة الشيخ نعيم البدوى أبو رائد العقرباوي، القيادي السابق بحركة فتح، منذ قليل، أمام ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عدد من الهتافات، منها: "فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"، و"عاش الجيش العربي السوري".

وجاء ذلك بمناسبة الذكرى 67 لثورة 23 يوليو، حيث يحتفل الشعب المصري اليوم بذكرى ثورة 23 يوليو التي أدت إلى القضاء على الملكية والإقطاع وتأسيس الجمهورية وجلاء الاحتلال البريطاني ورفعت مبادئ العدالة والحرية والاستقلال والقومية العربية ومساندة الفقراء.