هواوي تتعرض لأزمة جديدة بسبب وثائق مسربة

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هواوي
هواوي

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كوريا الشمالية

وثائق مسربة

هواوي

كشفت وثائق داخلية مسربة من شركة "هواوي" عن أن الشركة الصينية عملت مع كوريا الشمالية، لبناء شبكتها للمحمول.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" فإن الشركة الصينية ساعدت في بناء شبكة لاسلكية في كوريا الشمالية، وهو ما يعني أنها انتهكت لوائح التصدير الأمريكية.

بينما نفت  هواوي  قيامها بأعمال في كوريا الشمالية، مؤكدة أنها ملتزمة بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المطبقة في البلدان العاملة بها.

و كانت هواوي قد أدرجت على قائمة سوداء لوزارة التجارة الأمريكية في مايو الماضي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيمنح استثناءات للشركات الأمريكية للعمل مع الشركة الصينية في أمور لا تؤثر على الأمن القومي للبلاد.


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