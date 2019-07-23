هكذا علق ترامب على ذكرى 23 يوليو

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقدر تعاونها الوثيق مع مصر في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وتسعى إلى تعميق الشراكة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الرئيس الأمريكي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وأعرب ترامب - في البرقية التي نشرتها السفارة الأمريكية بالقاهرة الثلاثاء- "بالنيابة عن الشعب الأمريكي" عن التهنئة الخالصة في الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ومصر ترتبطان منذ عقود من الزمان بشراكة قوية متجذرة أملاً في منطقة أكثر سلاما وآمنا ونجاحًا.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تمنياته للشعب المصري بمستقبل منتج ومزدهر، مؤكدًا تطلع الولايات المتحدة لمواصلة الشراكة وتعميق الصداقة وتوسيع التعاون في العام المقبل.

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