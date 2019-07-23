السيسى يحتفل بذكرى ثورة يوليو عبر "فيس بوك"

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بحلول ذكرى ثورة يوليو قائلاً: "إن ثورة 23 يوليو 1952 ضربت مثالاً على وعي الشعب المصري ورغبته في بناء مرحلة جديدة".

وكتب السيسي على صفحته بموقع "فيس بوك" اليوم الثلاثاء: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالاً على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

ويحتفل الشعب المصري اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالًا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة.

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