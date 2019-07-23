» طبيب الأهلي يزف خبرًا سارًا لـ "لاسارتي"

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أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي جاهزية الثلاثي؛ رمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد، بعد تماثلهم للشفاء ومشاركتهم في مران الفريق.

وقال طبيب الأهلي، إن اللاعبين الثلاثة جاهزون من الناحية الطبية، ولم يصدر عنهم أي شكوى عقب نهاية المران.

وتعرض رمضان صبحي ومحمود وحيد، للإصابة في العضلة الضامة فيما اشتكى الشيخ من كدمة فى أصبع القدم، وانتظم الثلاثي في مران الفريق الجماعي أمس.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام غدًا ضمن الجولة قبل الأخيرة للفريق في سباق الدوري.


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