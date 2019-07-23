يفضح نفسه وينشر فيديو إباحيا بالخطأ

23 يوليه 2019 - 01:22 م

في واقعة تفوق الخيال، وقع شيخ قروي بمحافظة إقليم ورزازات بالمغرب في فضيحة كبرى.

وقام الشيخ القروي بإرسال فيديو إباحي له مع فتاة ثلاثينية عن طريق الخطأ عبر تطبيق "واتس آب" .

وتسبب الرجل – متزوج ولديه أبناء – دون أن يدري في انتشار الفيديو ما أدى لعزله من منصبه وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيق .

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الرجل كان يقوم بعملية التصوير بنفسه ويحتفظ بالمقاطع ولم يقم أحد بالتجسس عليه؟، لكن المقطع نشر منه بطريق الخطأ، وليس تسريبا متعمدا .