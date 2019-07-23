يفضح نفسه وينشر فيديو إباحيا بالخطأ

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المغرب،

بالخطأ

فيديو إباحي

شيخ قروي

في واقعة تفوق الخيال،  وقع شيخ قروي بمحافظة إقليم ورزازات بالمغرب في فضيحة كبرى.

وقام الشيخ القروي بإرسال فيديو إباحي له مع فتاة ثلاثينية عن طريق الخطأ عبر تطبيق "واتس آب" .

وتسبب الرجل – متزوج ولديه أبناء – دون أن يدري في انتشار الفيديو ما أدى لعزله من منصبه وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيق .

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الرجل كان يقوم بعملية التصوير بنفسه ويحتفظ بالمقاطع ولم يقم أحد بالتجسس عليه؟، لكن المقطع نشر  منه بطريق الخطأ، وليس تسريبا متعمدا .


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