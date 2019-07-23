» اللغة الصينية رسميًا في الإمارات

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متابعات - أمينة عبد العال

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الصين

التربية والتعليم

اللغة الصينية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن تطبيق منهج اللغة الصينية في مدارس الدولة بداية من سبتمبر  المقبل في إطار التعاون الأكاديمي المستمر بين الوزارة والجهات الصينية المعنية لإثراء تجربة المدرسة الإماراتي.

وقالت الوزارة إنه "بسبب التطور التاريخي في العلاقات بين الإمارات والصين، فإن هناك نمواً متزايداً من الإماراتيين لتعليم وفهم اللغة والثقافة الصينية"، موضحة أن منهاج اللغة الصينية سيُطبّق ابتداء من العام الدراسي 2019-2020، وسيشمل طلاب الصف السابع حتى الثاني عشر على أن يتم التطبيق في المرحلة الأولى على 60 مدرسة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مستويات اللغة الصينية التي ستطبق في المناهج الدراسية الإماراتية ستكون موائمة لاختبارات المهارة المعتمدة والموحّدة للغة الصينية والتي يُطلق عليها اسم "هانيو شويبنغ كاوشي"، إضافة إلى "الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات".

وأكدت الوزارة أنها "تخطط لاستقطاب 150 مدرس لغة صينية العام الدراسي القادم، مضيفة أنه يجري حالياً تطوير المواد التعليمية، منوهة أنه خلال السنوات الثلاث القادمة، ابتداءً من سبتمبر  القادم سيتم تنفيذ ومراقبة وتقييم البرنامج للتأكد من فاعليته.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنها "تسعى إلى بناء أساس صلب لمفردات ومهارات التواصل في اللغة الصينية من خلال دمج اللغة والمحتوى بالعناصر الثقافية..كما تخطط لتأسيس "مركز صيني" في مقرّها، مؤكدة أن "هناك حاجة لتأسيس مركز من هذا النوع وذلك حتى يكون بإمكان الخبراء الصينيين مراقبة وتقييم مراحل تطبيق المنهج". واستمراراً للتعاون مع الجانب الصيني في ?المجال الأكاديمي وقع وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي مذكرة تفاهم مع ما جيان فاي، نائب مدير عام معاهد كونفوشيوس الصينية في بكيّن أمس الإثنين.


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