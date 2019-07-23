تعرف على حقيقة وفاة ريهام سعيد

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

متابعات - أمينة عبد العال

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ريهام سعيد

أحمد سعيد عبد الغني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنعش يحمله الفنان أحمد سعيد وكتب على الصورة وداعا ريهام سعيد البقاء لله، وصعقت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير»، من إطلاق خبر وفاتها، وعلّقت «سعيد» على صورة نعشها: «هي وصلت للدرجة دي؟، طيب معلش لو مت ليه أحمد سعيد عبدالغني يشيل النعش بتاعي. هم يضحك وهم يبكي».

ونشرت الصفحة صورة نعش «سعيد» ويحمله الفنان، أحمد سعيد عبدالغني، ما جعلها تهزأ من عقلية مُفبرك الخبر، إذ إن ليس هناك ما يربطها بالفنان حتى يتطوّع بحمل النعش.

وأرفقت مع الصورة «بعد صراع مع المرض وفاة ريهام سعيد البقاء لله والدوام لله اللّهم أغفر لها وأرحمها واسكنها فسيح جناته»، واختتمت تلك الصفحة تدوينتها: «وداعًا ريهام سعيد البقاء لله».

في المقابل، سعى المتابعون إلى التخفيف عن الإعلامية قسوة الخبر، وقال حساب باسم «نوارة سما بيروت»: «يا لطيف الله أكبر، الله يطوّل بعمرك ويخليكي لولادك»، وتابعت «حنين»: «الله يخليها حق عيالها وحبايبها».

وسخرّت «إشراق فرانسيس» من التدوينة: «شفتوني وأنا ميت، أجنن إزاي بصوت عادل إمام، الله يعطيكي الصحة والعافية».

واستكمل حساب أخر: «يا ساتر يارب اتخضيت ربنا ينتقم منهم حسبي الله ونعم الوكيل بعد الشر عليكي حبيبتي ربنا يشفيكي يا رب ويحميكي بإذن الله ويديكي طولة العمر».

يذكر أن «سعيد» تتعرّض إلى وعكة صحية، منذ أسابيع، وطلبت من جمهورها الدعاء لها عبر «إنستجرام»، وسرعان ما كشفت حقيقة مرضها لافتة إلى إصابتها ببكتيريا الوجه.

أجرت «سعيد» جراحة لمواجهة المرض، كما طالبها الأطباء بالراحة لمدة شهر، إلا أنها أكدت أنها لا تعاني من مرض جلدي يؤدي لسقوط جلد الوجه كما أشيع، وأعلنت أنها تستعد للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقي العلاج هناك.

وأوضحت في تسجيل عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، أنها اضطرت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف، قائلة: «كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقني بدكتور بنى مناخيري من جديد وأخد الغضاريف من الأذن». ولا تزال «سعيد» تحارب مرضها.


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