  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يصدر حزمة قرارت ملكية من نيوم

ارشيفية

فتاة تنجب وعمرها 13 عامًا.. كيف أجبرها الأب

ارشيف

فولفو تستدعى نصف مليون سيارة.. الأمر خطير

ريهام سعيد

تعرف على حقيقة وفاة ريهام سعيد

دار الإفتاء المصرية

الإفتاء لزوج يشتكي ملابس زوجته: ربنا يهدهالك

رئيس الوزراء ناريندرا مودي

الهند على بركان بسبب تصريحات ترامب

غرق

هزت السعودية.. غرق 3 شباب في مستنقع مائي

بوريس جونسون

" جونسون" يفوز بزعامة حزب المحافظين

س

داخلية الكويت تتوعد بعقوبات صارمة.. تعرف عليها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسى يحتفل بذكرى ثورة يوليو عبر "فيس بوك"

فولفو تستدعى نصف مليون سيارة.. الأمر خطير

مال وأعمال

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

اللجنة المنظمة تجمع نصف مليون جنيه تبرعات لـ «أبو الريش»

#

العلاقة الحميمة تتسبب في مليون ضحية يوميا

#

إصابة 5 أشخاص بتصادم بين سيارة وتوك توك بوادى النطرون

#

تفاصيل.. سرقة 12.5 مليون جنيه من سيارة نقل أموال

سيارات

فولفو

كشفت صانعة السيارات السويدية العريقة "فولفو"، عن أحد أضخم عمليات الاستدعاء للسيارات فى الشركة.

حيث قامت باستدعاء نصف مليون سيارة من طرازات متعددة من سياراتها؛ وذلك بسبب مشكلة خطيرة.

وعن أسباب هذا الاستدعاء، أوضح المتحدث الرسمى باسم الشركة، أن الأمر يتعلق بضرورة إصلاح عيب في منطقة المحرك حيث يوجد مكون ما يمكن أن ينحل عن مكانه.

حيث أشار إلى أن هذا العيب قد يتسبب في مشكلة خطيرة لمحرك السيارة، وقد يؤدي إلى انصهار المحرك ومن ثم انصهاره.

وأضاف: لم تعلن أية تقارير عن أضرار بالأشخاص أو وقوع حوادث حتى الآن تسبب فيها هذا العيب.

أما عن طرازات السيارات التي تتضمن هذا العيب، فهو خاص بالسيارات التي تضم محركات الديزل سعة 4 سلندر والتي تم إنتاجها في أعوام 2014 وحتى 2019، ومنها طرز " في 40 وفي 60 وفي 70 وإس 80 وإكس سي 60 وإكس سي 90.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا الفنان بديل الراحل عزت أبو عوف بفيلم تامر حسني
» مشهد لن تصدقه.. صيني يسحب سيارتين بأذن واحدة
» اللغة الصينية رسميًا في الإمارات
» قاموا بهدم مبنى وتعرضوا لمشهد مرعب.. التفاصيل
» طبيب الأهلي يزف خبرًا سارًا لـ "لاسارتي"
» حل سحري من "فيس بوك" لاستعادة الأرقام الضائعة
» موجة حارة جديدة تجتاح أوروبا
» سيارة محملة مخدرات بملايين الدولارات تصطدم بالشرطة
» تحذيرات بالتوقف عن تناول «الأسبرين»
» "جمعة" يكشف حكم تركيب المرأة لـ"الباروكة"
» "حدث مثير".. ولادة 216 طفلا ذكرا بـ132 قرية هندية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج