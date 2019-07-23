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حقيقة هبوط «شاب مصري» على سطر القمر

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الشاب عمرو محمد
الشاب عمرو محمد

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الفضاء

سطح القمر

رائد فضاء

تداولت بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة خبرًا لشاب مصري يدعى «عمرو محمد» أطلق عليه أول رائد فضاء مصري وذلك لاستعداده للهبوط على القمر خلال الساعات القادمة بحسب زعمهم، وانتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر مستخدمي موقعي «فيس بوك» و«تويتر» عن سعادتهم بتحقيق هذا الإنجاز.

إلا أن الحقيقة لما يتم تداوله هي أن القصة ترجع لعام 2012 بعد أن أعلنت شركة جوجل العالمية عن مسابقة لإثارة خيال الشباب حول العالم، وتقوم المسابقة التي تسمى بـ «YouTube Space Lab » على تقديم الشباب الذين لم يتجاوزوا الـ 18 عاما فكرة لتجربة علمية يمكن إجرائها في الفضاء الخارجي.

وتقدم شاب مصري أنداك يدعى «عمرو محمد» من محافظة الإسكندرية في المسابقة، وحصل على المركز الأول، وكانت فكرته التي أهلته للفوز بالمسابقة عباره عن دراسة تأثيرات الفضاء الخارجي على حياة العنكبوت وطريقة اصطياده لفريسته.

وشاهد عمرو إطلاق تجربته من خلال أحد الاستديوهات التابعة لموقع يوتيوب، إذ تبادل عمرو الحديث من خلال اتصال مصور مع أحد رواد الفضاء من خلال الأقمار الصناعية، قبل أن يتم إطلاق العنكبوت الذي حمل اسم «نفرتيتي»، وقضى العنكبوت بعدها حوالي مائه يوم في الفضاء قبل أن يعود إلى الأرض، لتنتهي حياته بنهاية عام 2012.

وكان من ضمن الجوائز التي حصل عليها الشاب المصري عقب بالمسابقة التي نظمتها شركة جوجل العالمية، منحه للسفر لتلقي بعض التدريبات التي يحصل عليها رواد الفضاء المعتمدين، ليسافر الشاب وقتها ويتلقى العديد من التدريبات بداخل إحدى غرف متابعة المحطات الفضائية.

ومن المرجح أن يكون سبب انتشار شائعة هبوط الشاب المصري على القمر ترجع لاحتفال العالم اليوم بالذكرى الخمسين لأول هبوط للإنسان على القمر، إذ نجح رائد الفضاء الأمريكي «نيل أرمسترونج» في 20 يوليو عام 1969 بوضع أول خطوة للإنسان على سطح القمر.


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