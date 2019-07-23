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مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

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أعلن الاتحاد الإفريقـي لكرة القدم «ـكاف»، مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021.

قرعة التصفيات التي أقيمت قبل أيام قليلة من نهائي كأس أفريقيا 2019، كانت قد أوقعت مصر في المجموعة السابعة إلى جانب كينيا، توجو وجزر القمر.

وحدد الكاف جدول مباريات التصفيات للمجموعات الـ12، والتي يتأهل فريقين من كل واحدة منهم إلى البطولة الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.

وجاء جدول مباريات مصر كالآتي:

الجولة الأولى: يوم 11 نوفمبر 2019 ضد كينيا في مصر.

الجولة الثانية: يوم 19 نوفمبر 2019 ضد جزر القمر خارج مصر.

الجولة الثالثة: يوم 31 أغسطس 2020 ضد توجو في مصر.

الجولة الرابعة: يوم 8 سبتمبر 2020 ضد توجو خارج مصر.

الجولة الخامسة: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 ضد كينيا خارج مصر.

الجولة السادسة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 ضد جزر القمر في مصر.


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