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"صناعة النواب" تطالب بعرض خطة لتطوير سوق العتبة

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أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير سوق العتبة، والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان.

وقال عامر: إن الأسواق الشعبية ومنها سوق العتبة مناطق خطرة للغاية خاصة مع اندلاع الحرائق؛ حيث أن هناك عوامل مساعدة على انتشار الحرائق وامتدادها مما يتسبب فى خسائر مادية وبشرية ضخمة.

ولفت إلى أن خطة تطوير السوق لابد أن تتضمن آليات للتعامل مع المواطنين الموجودين فيه أو بالقرب منه، حرصا على ضمان حقوقهم سواء المالية أو في الأرض.

مطالبا رئيس الحكومة بعرض خطة التطوير على مجلس النواب قبل البدء في تنفيذها.



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