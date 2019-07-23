  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:13 م
بحث متقدم
حجاج

بعد غلاء الأسعار.. مكة للحج والعتبة للتبضع

بوريس جونسون

بوريس جونسون.. "صهيونى بريطانيا" رئيسًا للوزراء

الطيران البريطاني

خبراء: هدف «خبيث» وراء تعليق الرحلات إلى مصر

فيلم الممر

السفير الإسرائيلي يشاهد "الممر".. ماذا قالت السفارة؟

منتخب مصر

مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

السيسي وترامب

رسالة من "ترامب" لـ"السيسي" في ذكري ثورة يوليو

مساجد خالية

مساجد بلا أئمة.. وجمعة بلا خطيب

خالد الغندور

بالصور.. نقل خالد الغندور إلى المستشفى

الإفراج عن نزلاء السجون

الإفراج عن 1563 سجينًا من نزلاء السجون

حمدين صباحي

حمدين صباحي: يوليو الثورة الأكثر انحيازًا للشعب

18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

الرياضة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«جلال» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

#

20 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي

#

تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلي، قائمة الدراويش لمباراة الزمالك، المقرر لها مساء غدًا الأربعاء، فى المباراه المؤجلة من الجولة الـ27 في الدوري الممتاز.

وقرر مدرب الإسماعيلي ضم 18 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر له الثامنة مساء غدا الأربعاء.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع: محمد مجدى، باهر المحمدى، ريتشارد بافور، محمد هاشم، اسامة ابراهيم، أحمد أيمن، طارق طه.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد الضرف، مصطفى فارس، محمد بيومي، مدحت فقوسه، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامي.

خط الهجوم: شيلونجو، حازم مرسي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا موقف «تريزيجيه» من الانتقال إلى أستون فيلا
» وديًا.. تشيلسي يهزم برشلونة 1/2
» 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك
» أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية تغادر مطار القاهرة
» «لاسارتي» يعلن قائمة الأهلي لمباراتي المقاولون والزمالك
» محاكمة عاجلة لشاب اغتصب والدته بمصر القديمة
» موعد قرعة النسخة الجديدة للبطولة العربية
» تحذير سعودى لإسرائيل
» «لويس» ينتقل إلي فلامنجو البرازيلي
» والد «فتاة العياط» يعلق علي تقرير الطب الشرعي
» أحمد ياسر ريان يعتذر لجماهير الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية