» وديًا.. تشيلسي يهزم برشلونة 1/2

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فاز فريق تشـيلسي الإنجليزي على برشلونة الإسبانى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "سايتاما" فى اليابان، ضمن منافسات بطولة "كأس راكوتين" الودية.

أحرز تامى أبراهام، هدف التقدم لصالح تشيلسى بالدقيقة 34 من زمن المباراة بعد خطأ دفاعى فادح للبارسا، ثم أضاف روز باركلى الثانى فى الدقيقة 81، قبل أن يسجل إيفان راكيتيتش هدف برشلونة الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وخاض تشيلسـى المباراة بتشكيل أساسى ضد برشلونة، كالتالى..

كيبا، أزبيليكويتا، ديفيد لويز ، كريستنسين ، إيمرسون - جورجينيو ، كوفاسيتش - بيدرو ، مونت ، بوليسيك ، أبراهام.

وجاء تشكيل برشلونة ضد تشيلسي، كالتالى..

تير شتيجن - بيكيه - أومتيتى - ألبا - روبيرتو - أوريول بوسكيتس - راكي بويج - بوسكيتس - جريزمان - كولادو – ديمبلى.


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