السكة الحديد تزف بشرى سارة لأهالي النوبة

24 يوليه 2019 - 12:20 ص

قال المهندس سامي عبد التواب نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إن هيئة السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى المبارك، فور انتهاء عيد الفطر، موضحاً أن عيد الأضحى يشهد ازدحاماً شديداً خاصة من مناطق الصعيد.



وأضاف عبد التواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية ONE، أن السكة الحديد مستعدة على أتم استعداد لاستقبال العيد، مشيراً إلى أن حجز التذاكر متاح اعتبارا من اليوم.



وأكد نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن معدل التشغيل اعتبار من يوم 6 أغسطس لـ20 من نفس الشهر، مؤكداً أن الحجز متوفر في شباك التذاكر، وعن طريق الإنترنت، قائلا:" أحنا خصصنا 20% من التذاكر المتاحة ليتم حجزها عن طريق الهاتف المحمول أو موقع الهيئة".

وأوضح سامي عبد التواب، أن الحجز متاح لكل الجمهور، ونعمل على تجهز العربات في ورش الصيانة بكل طاقتها، وهناك القطارات إضافية بخلاف القطارات المجدولة تم إضافتها ليصل عددها إلى 318 ألف مقعد يومي في فترة العيد.

وتابع أن هناك 6 قطارات إضافية مكيفة، وقطارين مكيف لخدمة أهالي وجه بحري، كما أن هناك 4 قطارات مميزة بين القاهرة وأسوان والعكس، وقطارات مخصوصة لأهالي النوبة ما بين القاهرة وأسوان بالإضافة لقطارين للاتحاد النوعي.







