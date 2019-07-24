» رسالة نارية من "موسى" للاعبي الأهلي قبل مبارة الحسم

24 يوليه 2019 - 12:40 ص

فال الإعلامي أحمد موسى، إن الأربعاء سيشهد مباريات مهمة وحاسمة للدوري المصري، لافتا: «مباراة الأهلي والمقاولون والزمالك والإسماعيلي».



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «بنسبة 90% الأهلي سوف يحسم الدوري غدا، ولو النادي الأهلي كسب خلص الدوري»، مضيفا: «لو حصلت أي أمور أخري وفاز الزمالك والأهلي اتعادل مباراة الأحد هي التي سوف تحسم الدوري».



ووجه رسالة إلي لاعبي الأهلي، قائلا: «العبوا بروح الفانلة الحمراء، عايزين الدوري يروح الجزيرة بكرا، وعايزين لاعيبة رجالة، والعبوا علي الفوز من أول ثانية، مفيش مجال للتعادل، بكرا مباراة كأس، مباراة مثل نهائي الكأس».



وقال: «الزمالك هيعمل المستحيل علشان يفوز علي الإسماعيلي، بس الأهلي قريب أوي من الدوري، وعايزين نخلص البطولة بكرا، ويعود الدوري إلي الجزيرة»، مؤكدا: «أتمني النادي الأهلي يحسم الدوري غدا».

