رئيس وزراء بريطانيا الجديد: جدي كان يعمل مزارعا بمصر

24 يوليه 2019 - 06:16 ص

عرض الإعلامي شريف عامر - مقدم برنامج "يحدث في مصر" - حوارًا قديما جمعه بـ"بوريس جونسون" - رئيس وزراء بريطانيا الجديد ، حيث كشف فيه عن علاقته بمصر.



وقال "جونسون" في اللقاء: "لدي علاقات صداقة مع مصر منذ أمد طويل وأنا هنا لأن مصر تمثل لي جانبًا شخصيًا لأن أجدادي التقوا هنا في القاهرة وجدي كان مزارعًا للقطن في الدلتا عام 1935".

وعن لقاء جده وجدته قال جونسون: "كان يجلس في الاستراحة بأحد الفنادق هنا وكانت جدتي قد مرت بموقف قد قام شخص بمضايقتها وكانت تجيد لعبة الجودو وقامت بضرب هذا الشخص وبعد هذا الموقف قرر جدي أنها هي السيدة المناسبة له وبالتالي فإن هناك علاقات تاريخية تتمثل في قصة أجدادي هنا في هذا البلد في مصر".