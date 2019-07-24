» صفحة الفيشاوي: دعواتكم للعبد الفقير فهو بين يدي الله بأخطائه وخطاياه

24 يوليه 2019 - 07:35 ص

دعت صفحة منسوبة للفنان الكبير فاروق الفيشاوي ، إلى ضرورة الدعاء له ، مؤكدة أنه بين يدي الله.



وقالت الصفحة الموجودة على "تويتر" : "دعواتكم للعبد الفقير إلي الله فهو الآن بين يدي الله هو وحده القادر على شفائه بكل أخطائه وخطاياه لا يملك من الدنيا شئ مهما بلغ من الملك فقد وقف الآن عاجزا أمام قدرة الله فدعواتكم له بالشفاء".



وكان الطبيب المعالج للفيشاوي أصر على دخوله المستشفى بعد تدهور صحته إثر صراعه مع سرطان العظام.





