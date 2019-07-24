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فنانة شهيرة لماجد المصري: لو عايزة أخرب بيتك كنت خربته من زمان

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ماجد المصري
ماجد المصري

أحمد عادل شعبان

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منى إش إش

أصدرت الفنانة منى إش إش - طليقة الفنان ماجد المصري - بيانا للرد على الاتهامات التي طالتها بمحاولة إفساد علاقة "ماجد المصري" بزوجته الحالية ، وذلك من خلال قيامها بنشر صور قديمة تجمعها به إبان زواجهما.

وقالت "منى" في بيان عبر صفحتها بـ"انستجرام" : ""أنا مش خرابة بيوت ولا غيرة، لو عايزة أخرب بيت ماجد المصري كنت خربته من أول ما اتجوز من 13 سنة".

وأضافت: "ماجد المصري أنكر الدويتو وأنكر وجودي ولا همني، وكان بيوصي الصحفيين والمذيعات فى لقاءات إنهم مايجبوش سيرتي، وأنا شريكة كفاح وشقى وتعب أحلى سنين عمري فى مشواره الفني اللي وصل له ده، وحاربني فى الوسط الفني عشان أفضل أربي الولاد".

وأردفت: "نسي وأنكر إنى أنا وأبويا أصل الخير والنجاح إللي وصله، وإن أنا كنت زوجة وزميلة وأم أولاده ولا همنيـ ولا اتكلمت بالعكس كنت بدافع عنه".

واختتمت تعليقها: "الموضوع باختصار ماجد المصرى أنكر أمومتي لأولادي وأنكر تضحيتى بعمرى عشان أربى أولادى ، هذه القشة التي قصمت ظهر البعير) عشان كده فكرته مين أنا، خلص الكلام".

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