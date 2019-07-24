  • الأربعاء 24 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:48 ص
بحث متقدم
أرشيفية

كارثة.. تزويج طفلة مرتين فى الشرقية

ماجي بوغصن

خضوع فنانة شهيرة لعملية استئصال ورم في الرأس

الدكتور مبروك عطية

مبروك عطية عن زواج الرجل من أربعة: "ليس حقًا"

اللواء محمد نجيب

أسرار جديدة عن محمد نجيب وسر عبارة "الإخوان ضحكوا عليا"

جنسيات

دولة عربية تتصدر الحصول على جنسيات الاتحاد الأوروبي

كلية البنات

فوضى بكلية البنات فى جامعة سعودية.. ما السبب

حادث القنصل

فيديو تصفية نائب القنصل التركي

ارشيف

ضربة إسرائيلية جديدة لحزب الله في سوريا

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

حلمي بكر :" فى حاجات متتقالش عن حليم وسعاد"

خطف ابنة الموسيقار حلمي بكر

شاهد..

كارثة.. تزويج طفلة مرتين فى الشرقية

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إغلاق 15 حضانة عقب اغتصاب طفلة

#

تفوق الخيال.. كلب ينقذ طفلة من الغرق

#

اعترافات صادمة لخاطفي طفل في الشرقية

أكد نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، أن القانون المصري سواء قانون الطفل أو العقوبات لا يجرم زواج القاصرات أقل من 18 سنة أو استغلال الطفولة في حالات متعددة.

وأوضحت أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي "، أن القانون يجرم فقط توثيق عقود الزواج قبل 18 عامًا، ومنوهة أن بعض الأسر تتحايل على ذلك بزواج الفتيات عرفيًّا وتوثيق العقد بعد بلوغهن الـ18 عامًا.

وأشارت إلى أن بعض الحالات يرفض توثيق عقد الزواج والاعتراف بالأبناء ولذلك تلجأ الزوجة إلى تسجيل المواليد باسم والدها.

وكشفت أبو القمصان عن تزويج طفلة مؤخرًا في سن الـ13 في الشرقية مرتين، معقبة: "دي جريمة تستوجب تطبيق قانون الاتجار بالبشر عليها وعلى كل الوقائع المشابهة وعلى كل من يتورط في مثل هذه الزيجات".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

هل أجهض الوفد ديمقراطية ثورة يوليو؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يسعى لمصالحه جماهيره على حساب "الدراويش"
» كشف غموض مقتل لواء بالمعاش في فيصل
» فنانة شهيرة قبل وفاتها بشهرين: عايزة أقرب من ربنا
» فنانة شهيرة لماجد المصري: لو عايزة أخرب بيتك كنت خربته من زمان
» صفحة الفيشاوي: دعواتكم للعبد الفقير فهو بين يدي الله بأخطائه وخطاياه
» نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة بعد إصابتها بورم في المخ
» إعلامية شهيرة تطلب الدعاء من جمهورها: أنا مريضة جدًا
» رسالة نارية من "موسى" للاعبي الأهلي قبل مبارة الحسم
» رسميًا.. تريزيجيه يوقع لـ«أستون فيلا»
» رسالة من "ترامب" لـ"السيسي" في ذكري ثورة يوليو
» رسميًا.. أسبوعان إجازة في السعودية بمناسبة عيد الأضحى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية