تكليف مهم وعاجل من وزير التموين بشأن هذا الأمر

24 يوليه 2019 - 11:13 ص



وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليمات لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتخصيص مقار بأسواق الجملة لصالح جهاز الخدمة الوطنية، لتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، وغيرها من المنتجات.



وأوضح وزير التموين، أنه سيتم البدء بـ 4 محافظات هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية لبدء تخصيص الأماكن المقررة في أسواق الجملة بهذه المحافظات، بالإضافة إلى تخصيص منافذ للبيع.



وشدد رئيس مجلس الوزراء، على سرعة توفير مقار بأسواق الجملة لصالح جهاز الخدمة الوطنية؛ وذلك لتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك وغيرها، فضلاً عن توفير أماكن صالحة لإقامة ثلاجات تخزين، وهو ما سيكون له أكبر الأثر فى توافر هذه السلع، وكذا ضبط أسعارها.



جاء ذلك خلال اجتماع، عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تخصيص مقار بأسواق الجملة لصالح جهاز الخدمة الوطنية، لتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والاسماك، وغيرها من المنتجات، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين ورئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية.

