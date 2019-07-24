رجل أعمال شهير: هذا الفيديو تسبب فى إيقاف مذيع الجزيرة

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نشر رجل الأعمال الشهير، أشرف السعد، عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، مقطع فيديو لمذيع قناة الجزيرة القطرية، أحمد منصور، معلقًا أن "هذه الحلقة هي السبب في إيقاف برنامج بلا حدود".

وأرفق "السعد" مقطع الفيديو، وكتب: "الحلقة التى تسببت فى وقف #أحمد_منصور عن تقديم بلا حدود عندما اعتقد أن #قطر فيها حرية رأي فاظهر كذب رئيس وزراء قطر وفضح أسرار احتلال أمريكا لقطر بعقد إيجار فكان عقابه الإبعاد عن الظهور ونقله لعمل إداري".

وكان قد توقف "منصور" عن تقديم برنامجيه الشهيرين “بلا حدود” و”شاهد على العصر” عبر شاشة الجزيرة، منذ شهر يونيو2017، بعد الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر .

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