ترامب: " جونسون" نسخة مني

24 يوليه 2019 - 01:33 م

عنونت صحيفة "التايمز" البريطانية في موقعها مساء أمس الثلاثاء خبرا رئيسيا، واستمر في نسختها الورقية اليوم أيضا، عن تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بوريس جونسون زعيم المحافظين في بريطانيا نسخة جديدة منه.

وبالرغم من أن ترامب لم يصرح بذلك عن جونسون طوال مقطع فيديو يصل لـ 28 ثانية، إلا أن الواضح من العنوان، هو استنتاج من الصحيفة لما قصده ترمب من القليل الذي ذكره في مدحه لنفسه ولبوريس جونسون في كلمة ألقاها بتجمع للشباب الديمقراطيين بواشنطن.

وتحدث ترامب عن جونسون قائلا: "لدينا فعلا رجل جيد، سيكون رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون.. رجل طيب، وهو قاس وذكي.. يقولون ترمب البريطاني. يسمونه ترمب البريطاني".

وأضاف: "الناس يقولون ما هو شيء جيد. إنهم معجبون بي هناك، وهو ما أرادوه، وما يحتاجونه.. بوريس جيد، وسيقوم بعمل جيد".

كما أنه في تغريدة له ، أكد فيها أن المقرر توليه رئاسة الوزراء بعد زيارته اليوم الأربعاء للملكة إليزابيث الثانية "سيكون عظيما" وفق ما يتفاءل.