مذكرة توقيف جديدة ضد نجل القذافي في دولة عربية

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نسخة

أصدرت مذكرات توقيف غيابية بحق 10 متهمين ليبيين بقرار من قبل القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي اللبناني في قضية اختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

وشملت المذكرات كلاً من: (سيف الإسلام معمر القذافي وعبدالله السنوسي وأحمد رمضان الاصبيعي)،  وذلك بعد الادعاء عليهم أصولا وورود أدلة على تورطهم في الاشتراك بجرم الخطف المتمادي في الزمن.

وبحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، عن حمادة فإن وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني رفضت مرارا إبلاغ المدعى عليهم المذكورين وفق الأصول، فجرى إبلاغهم لصقا كما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويتابع القاضي بقية الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تتم إحالة مذكرات التوقيف إلى الإنتربول لتعميمها وتنفيذها.

يذكر أن الصدر كان قد اختفى بعد زيارة إلى ليبيا عام 1978، وتتهم السلطات اللبنانية نظام القذافي بتغييبه، فيما كانت طرابلس تؤكد أن الصدر ورفيقيه غادرا البلاد في طائرة توجهت إلى إيطاليا.

وكان سيف الإسلام القذافي حينها  يبلغ من العمر 6 سنوات حين اختفى الصدر عام 1978، وما زالت ملابسات اختفائه سارية إلى الآن.


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