موسى لـ"الإخوان": لبسناكم طرح

24 يوليه 2019 - 02:04 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السيادة في مصر للشعب المصري، وليس لأحد سواه، فهو الآمر الأول والأخير.



وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد" : الإخوان تعاملوا مع المصريين كدرجة تانية، لكن إحنا لبسناهم طرحة هما والمرشد بتاعهم في ثورة 30 يونيو ورابعة".



و في سياق آخر قال علامي أحمد موسى، إن بوريس جونسون أصبح رئيسا للحكومة البريطانية، وهو ضد جماعة الإخوان ، وقال عندما كان وزيرا للخارجية كانت جماعة الإخوان تنفذ عمليات إرهابية".

