سعد الصغير يوجه رسالة مؤثرة لوالد محمد صلاح

وجه الفنان سعد الصغير، رسالة إلى والد محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، وذلك عبر نشره صورة تجمعه بوالد "صلاح" عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" .

وكتب سعد الصغير في تعليقه: "مع حبيبي وأبو حبيبي محمد صلاح، يا عم صلاح عايز أقولك بجد أنا اللي كنت فرحان معاك، وأحب أشكرك على إنك بجد جبتلنا حد زي محمد صلاح نتشرف بيه في أي بلد أوروبية أو عربية"

وتابع: "أهم من أي شىء التجارة مع الله، ويمكن أنا عارف إنتو بتعملوا إيه، بجد ربنا يكرمكوا جميعًا ويكرم محمد يارب في الفترة المقبلة، وتحياتي ليكم جميعًا".

يُذكر أن الفنان سعد الصغير احتفل مؤخرًا بخطوبة نجله الأصغر محمد.