بلاغ يتهم «أبو تريكة» بإفساد كان 2019

24 يوليه 2019 - 02:51 م

تقدم طارق محمود المحامى، بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه اللاعب محمد أبو تريكة بإثارة الفتنة والفوضى فى الشارع المصرى والانتماء لجماعة إرهابية محظورة وهى جماعة الإخوان.

ونص "محمود" فى بلاغه، أن أبو تريكة استغل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر واتفق مع قيادات الإخوان فى مصر وتنظيمها الدولى على إفساد البطولة عن طريق الدفع ببعض كوادر الإخوان لنشر الفوضى وترديد شعارات مناهضة للدولة المصرية ومحاولة التحريض ضد الشرطة لنقل صورة مشوهة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.

وأضاف البلاغ، أن أبوتريكة يعد من الكوادر الفاعلة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأنهم يستخدمونه لنشر الفوضى فى الشارع المصرى.