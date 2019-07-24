مقتل رجل أعمال داخل سيارته بكورنيش الإسكندرية

24 يوليه 2019 - 03:10 م

عثر رجال الشرطة على شاب متوفيًا داخل سيارته، اليوم الأربعاء، أمام مول سان ستيفانو بطريق كورنيش الإسكندرية.

وكان قسم شرطة أول الرمل تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد توقف سيارة ملاكي لأكثر من ساعتين أمام مول سان ستيفانو بطريق كورنيش الإسكندرية، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى مكان الواقعة.

وتبين من فحص الشرطة وجود سيارة ملاكي ماركة" متسوبيشي" بالمنطقة المشار إليها، محركها يعمل، والمكيف في وضع التشغيل ولا يظهر أحد بداخلها بسبب "الفاميه" الموجود على الزجاج.

وبكسر قوة الشرطة الزجاج الخلفي، تبين وجود المدعو "ح.أ.م"، 34 عامًا، صاحب مكتب استيراد، "رجل أعمال" جثة هامدة على مقعد القيادة، وفي ذراعه سرنجة، ووجود بواقي هيروين بـ"دواسة السيارة".

وبعد التحري عن المتوفي توصلت الشرطة إلى طليقته المدعوة "هـ.إ.م" 25 عاما، ربة منزل، مقيمة بشارع جمال عبد الناصر ميامي، والتي أفادت أنها انفصلت عن المذكور بسبب إدمانه المواد المخدرة ولا تعلم عنه شيئا منذ عام كامل.

وكشفت التحريات أن المتوفي يقيم بمفرده في شقة بمنطقة الأزاريطة، وأشقائه في الولايات المتحدة الأمريكية.

تحرر محضرًا بقسم شرطة أول الرمل بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وأمر المستشار أحمد غيث، المحامى العام لنيابات الرمل، بتشريح جثة المتوفي والتحفظ على السيارة وإرسال "السرنجة" للمعمل الجنائي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.