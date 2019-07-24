"الفيشاوي" يدخل في غيبوبة تامة بسبب "السرطان"

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الفيشاوي
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الفيشاوي

مهنا

أكد الموسيقار هاني مهنا الصديق المقرب من النجم الكبير فاروق الفيشاوي، أنه يمر بأزمة صحية شديدة.

وقال "مهنا" في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "إن النجم الكبير فاروق الفيشاوي، أُعُدت له غرفة عناية مركزة كاملة، ووضع على الأجهزة الطبية بعد دخوله في غيبوبة كبدية".

وأوضح: "أنه دخل في غيبوبة، بسبب توقف الكبد عن العمل، وأن حالته مقلقة وحرجة للغاية".

وأشار "مهنا" أنه متواجد بجوار أسرة الفيشاوي بشكل يومي، إذ تسيطر عليهم حالة من الحزن، وطلب من الجمهور الدعاء له".

كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان فاروق الفيشاوي كان في عزاء الفنان عزت أبوعوف الذي أقيم 2 يوليو الجاري.


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