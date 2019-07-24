«رينارد» يوضح موقفه من تدريب منتخب مصر

24 يوليه 2019 - 04:54 م

حسم الفرنسي هيرفي رينادر المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، موقفه من خزض تجربة جديدة داخل القارة الإفريقية، وخاصة بعدما تردد عن اقترابه من قيادة مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجييري الذي تمت إقالته عقب الإخفاق المُبكر للفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي توج بها المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخ المحاربون.

واستقال رينارد من تدريب منتخب المغرب عقب اخفاق أسود الأطلس بخروجهم المفاجئ من كأس الأمم الأفريقية بعد خسارتهم أمام بنين في الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح في مفاجأة مدوية.

وكتب هيرفي رينارد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء:" لكي أضع حدًا للشائعات والتأويلات والتي لا تستند لمعطيات مؤكدة في الفترة الأخيرة بشأن وجهتي القادمة، فإنني ومثلما قلت سابقا أن التجربة القادمة لن تكون في إفريقيا وهو أمرلا محسوم، وسأعلن عنها خلال أيام".

ودخل الفرنسي هيرفي رينارد الذي توج مع منتخب كوت ديفوار وزامبيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية دائرة الترشيحات حول تولي المسئولية الفنية لمنتخب السعودية خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.