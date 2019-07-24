أمر ملكي يطيح بقائد الجيش ويعين قائدًا جديدًا

24 يوليه 2019 - 05:15 م

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أمرًا ملكيًا بتعيين قائدًا جديدًا للجيش وإحالة القائد السابق للتقاعد.

وقالت وسائل إعلام أردنية، :« صدرت الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بتعيين اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة».

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بإحالة الفريق الركن محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة على التقاعد اعتبارا من تاريخ 24 يوليو 2019.

وكان الحنيطي شغل منصب قائد سلاح الجو، منذ ديسمبر، 2016.

التعيينـــــات:

قائد سلاح الجو الملكــي إعتباراً من 22/12/2016

مساعد قائد سلاح الجو الملكي للعمليات والدفاع الجوي 07/09/ 2015--- 22/12/2016

مدير العمليات الجوية 30/12/2013 --- 07/09/2015

مدير التدريـب 03/06/2012 --- 30/12/2013

آمر كلية الملك حسين الجوية 03/11/2010 --- 03/06/2012

قائد قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية 06/07/2008 --- 03/11/2010

قائد جناح الطيران/قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجويــة 07/10/2004 --- 06/07/2008

رئيس شعبة العمليات والخطط 20/10/2003 --- 07/10/2004

ممثل طيـــــــــران مقاتل 25/03/2001 --- 20/10/2003

آمر مدرسة مدربي القتال الجوي 03/10/1998 --- 25/03/2001

قائد السرب السادس / قاعدة الأمير حسن الجوية 02/12/1997 --- 03/10/1998

قائـد رف عمليات وتدريـب 29/11/1994 --- 02/12/1997

قائـــــــــد رف عمليات واستطـلاع 01/07/1992 --- 29/11/1994

قائد رف مقاتل 07/10/1991 --- 01/07/1992

مدرب طيـران جو/جو 01/11/1989 --- 07/10/1991

طيار مقاتل اول 15/11/1987 --- 01/11/1989

طيار مقاتـل /الســرب الاول 29/01/1983 --- 15/11/1987

طيار /السرب 9/قاعدة الملك فيصل بن عبدالعزيز الجويـــــــة 31/05/1982 --- 29/01/1983

طيار /السرب 17/ قاعدة الامير الحسن الجوية 21/10/1981 --- 31/05/1982

مرشح طيـران / كلية الملك حسين الجوية 02/12/1978 --- 21/10/1981

الـــــدورات:

أبرز و أهم الدورات التي إجتازها القائد :

دورة الحرب العليا والحرب الجوية الولايات المتحدة الامريكية

دورة القيادة والاركان الجوية ماليزيا

دورة القيادة والاركان الصغرى الباكستان

دورة الادارة العليا الولايات المتحدة الامريكية

دورة مدربي الطيران المملكة المتحدة

دورة الحرب الإلكترونية المملكة الاردنية الهاشميـــة

دورة مدربي القتال الجوي المملكة الاردنية الهاشميـــة

دورة تأسيسية نجاة الطيران المملكة العربية السعوديـــة

دورة سيطرة النيران وصواريخ الكتـف فرنســـا

الأوسمة والشارات:

- وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الرابعــــة

- وسام الكفاءة التدريبية

- وسام التقدير للخدمة المخلصة

- وسام الكفاءة الإدارية والفنية

- وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة

- وسام الكوكب من الدرجة الثانية

- شارة الكفاءة القيادية

- وسام فيلق الشرف الفرنسي

- شارة المئوية للثورة العربية الكبـرى

- وسام النهضـة من الدرجــــــــــة الأولى

المعلومات الشخصية:

تاريخ الميلاد: 02/03/1959

العائلـــــــــــة: متزوج وأنعم الله عليه بـ خمس بنات و ولد واحد .



