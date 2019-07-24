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نائبة تهدد المسئولين عن سقوط سقف «مستشفى فوة»

الحياة السياسية

هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب
هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب

أحمد سالم

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التامين الصحى

مستشفى فوة

أكدت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أنها لن تترك المسئولين عن سقوط سقف مستشفى فـوه للتأمين الصحي، دون محاسبة حقيقة حفاظا على المال العام وحرصا على تقديم المخالفين للقانون.

وأشارت النائبة، إلى أنه بعد أن بدأت إدارة مستشفى فوة للتأمين الصحي، مشروع ترميم جزء من المستشفى على مساحة 3 آلاف متر، بهدف تأهيله للاستغلال بعد فترة طويلة من وقف العمل به بسبب تهالك المبنى، تفاجأ الجميع بسقوط بعض أجزاء من المستشفى وسقف المستشفى بالكامل.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد بضرورة فتح تحقيق موسع من قبل الجهات المعنية بالتحقيق في الجهة التي قررت عمل مشروع ترميم دون التأكد من احتمال المبنى لعمليات الترميم، بجانب معاينة قيام الشركة المنفذة بدورها، وتقديم المسئولين عن إهدار المال العام إلى التحقيق.


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