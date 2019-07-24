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تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في قضية الرشوة

قضايا وحوادث

النائب صلاح عيسى
النائب صلاح عيسى

خالد الشرقاوي - متابعات

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قررت قاضي المعارضات بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس النائب صلاح عيسي واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا لاتهامه بالرشوة لإنهاء إجراءات تراخيص أرض جبانات بمنطقة شرق الإسكندرية من خلال تقديم مبالغ مالية.

وكان مجلس النواب قد قرر رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب.

وكشفت التحريات قيام كل من "ر. إ" و"ل.ف" بدفع مليون جنيه مقابل ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بواسطة "مجدي. ج"، وتم الاتفاق على طلب النائب صلاح عيسي للمبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول منح البرلماني مليون جنيه على دفعات عن طريق الوسيط، منها 150 ألف جنيه بمكتب النائب في شهر ديسمبر الماضي، وعقب موافقة المجلس التنفيذي على الترخيص، أبلغ الوسيط المتهمين بأن المبلغ المتفق عليه ارتفع إلى مليوني جنيه.


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