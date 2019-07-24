القبض على شاب مارس الجنس مع امرأة في الشارع

24 يوليه 2019 - 06:14 م

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة المغربية، بطل فضيحة «ممارسة الجنس مع امرأة في الشارع العام» بمنطقة إيبيريا بحي الدرادب بعاصمة البوغاز.

وأفادت مصادر مطلعة لصحف محلية، أن المعني بالأمر من ذوي السوابق العدلية، يتحدر من مدينة الخميسات ويقطن بحي الدرادب، متزوج وأب يعاني من اضطرابات نفسية وكان نزيلا سابقا بمستشفى الأمراض العقلية ببني مكادة، في حين تعمل بطلة الفضيحة مومسا.

هذا وتفجرت الفضيحة، بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها المعني وشريكته أثناء ممارستهم الجنس في واضحة النهار بالشارع العام.

هذا وسيحال الموقوف على النيابة العامة، في حين ما تزال الأبحاث جارية عن شريكته في الفضيحة والتي ظهرت في الصور الفاضحة المتداولة.

فيما أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة أمس الثلاثاء، المتهم الذي ظهر في فيديو وصور، وهو يمارس الجنس بشكل علني رفقة امرأة في واضحة النهار بمنطقة إيبيريا بطنجة بـ4 أشهر حبسا نافدة.