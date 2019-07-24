البرلمان: الدور الرقابي ليست استعراض عضلات على الحكومة

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، أن الدور الرقابي لمجلس النواب ينطلق من فكرة البناء وتصحيح المسار وليس استعراض العضلات على السلطة التنفيذية، وبطولات زائفة للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية فليس هذا هدف البرلمان والهدف هو الدعم من خلال تصحيح المسار.

جاء خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الأربعاء، لاستعراض إنجازات البرلمان، خلال انعقاد الأربعة الماضية من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب الحالي، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلى أن هناك 901 سوال تم الاجابة شفاهة على 52 سؤالا والباقي كتابة، و54 طلب مناقشة عامة، و793 اقتراح برغبة.

وعن شئون العضوية قال إن هناك 22 طلبا لرفع الحصانة خلال دور الانعقاد الرابع، و4 حالات خلو مكانهم للوفاة.

ولفت إلى أن البرلمان مارس الصلاحيات الدستورية من خلال التعديلات الدستورية، موضحا أن دور الانعقاد القادم لمجلس النواب والأخير سيشهد إقرار تشريعات مهمة وهي مشروعات قوانين الإدارة المحلية، وانتخابات مجلس النواب، والشيوخ، والإجراءات الجنائية، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية.

وأشار إلى أن قانون انتخابات مجلس الشيوخ لم يحال إلى اللجنة المختصة لأن هناك وجهة نظر يدعمها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وهي أن هذا القانون يحتاج إلى مشاركة القوى السياسية والمجتمع المدني، لذلك جاء قرار إرجاء مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع لنتمكن من مناقشته بشكل جيد ومستفيض في دور الانعقاد القادم.

وأوضح أن البرلمان قام بـ32 زيارة خارجية للجان النوعية، و5 اجتماعات للجنة العامة، فضلا عن نشاط مهم للدبلوماسية البرلمانية لمواجهة ادعاءات الجماعة الإرهابية.