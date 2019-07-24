هكذا دافع إعلامي عن تصريحات وزيرة الهجرة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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استنكر الإعلامي نشـأت الديهـي، الهجوم الذي شنته وسائل إعلام دولية، على السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجـرة لتهديدها بقطع رقبة من يتحدث عن مصر في الخارج.

وقال مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، إن السفيرة نبيلة مكرم لم ترتكب أي خطأ على الإطلاق.

وأوضح أن نبيلة مكرم تعمل في الحكومة المصرية لذلك فهي بمثابة جندي لمصر في الخارج، مشيرا إلى أن وزيرة الهجرة قالت ما يجب أن يقال.

وكانت وزيرة الهجرة قد أثارت جدلا واسعا بعد تداول وسائل الإعلام الدولية تصريحاتها التي قالت فيها "أي حد يقول كلمة على بلدنا بره هنقطعه".

شاهد تصريحات الوزيرة..


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