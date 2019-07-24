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إقالة قائد «الدرك الوطني» في الجزائر

عرب وعالم

قائد الدرك الوطني الجنرال غالي بلقصير
قائد الدرك الوطني الجنرال غالي بلقصير

خالد الشرقاوي - متابعات

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أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، قائد الدرك الوطني، الجنرال غالي بلقصير، بعد سنة قضاها في قيادة تلك القوات التابعة لوزارة الدفاع.

وذكر التلفزيون الرسمي أن بن صالح عين قائدا جديدا للدرك الوطني هو الجنرال عبد الرحمن عرعار، وهو يشغل حاليًا منصب قائد الأركان في الدرك الوطني، وهو ثاني أهم منصب في تلك القوات.

والدرك الوطني في الجزائر هي قوات رديفة للجيش، تتبع وزارة الدفاع، وتضم أكثر من نصف مليون عنصر، وتقوم بمهام الشرطة خارج المدن.

ولم يذكر التلفزيون سبب إقالة بلقصير، الذي تولى هذا المنصب قبل سنة فقط، خلفًا للواء مناد نوبة، في يوليو 2018.

وتتزامن إقالة بلقصير مع حملة ملاحقات ضد الفساد، شملت مسؤولين سابقين ورجال أعمال محسوبين على نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019).

ويتكفل جهاز الدرك الوطني بالجزء الأكبر من التحقيقات الأمنية في ملفات الفساد.

وشهد الجزائر، منذ استقالة بوتفليقة، إقالات عديدة لمسؤولين في قطاعات عديدة.

وأجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة (82 عامًا) على الاستقالة من الرئاسة، في الثاني من أبريل الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل بقايا رموز بوتفليقة من السلطة ومحاكمتهم، بجانب ضمان تنظيم انتخابات حرة وشفافة.


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