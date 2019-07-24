البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير نيوزيلندا بالقاهرة

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البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضـروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية السفير جريج لويس سفير نيـوزيلندا بالقاهرة.

وكان البابا قد استقبل اليوم الدكتورة سابين بور الباحثة في اكاديمية العلوم النمساوية والتي تعد بحثا عن تاريخ الكنائس المسيحية الشرقية ونشأتها في دول أوروبا.

واستقبل قداسة البابا تــواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم أيضا القائم بأعمال سفارة البوسنة والهرسك.

ومن المقرر أن يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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