«4135 مبنى غير مستغل».. هل ينقذ المصالح الحكومية؟

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رئيس الوزراء

الرئيس السيسي

المقرات الحالية

مباني الدولة

غير المستغلة

بهدف تخفيف الضغط على المقرات الحالية، وترشيد الإنفاق على إقامة مقار جديدة تستلزم اعتمادات مالية وتخصيص أراضي، تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، باستخدام مباني الدولة غير المستغلة في المحافظات والتي يقدر عددها 4135 مبنى، كمقرات جديدة للمصالح الحكومية

وقال أبو طالب، في مقترحه، في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويصدر تكليفاته وتوجيهاته إلى الحكومة بحصر مباني الدولة وأصولها غير المستغلة، واتخاذ اللازم، واستخدامها على نحو يمكن الاستفادة منه، نجد أن هناك العشرات من المباني والأصول غير المستغلة التي تم هجرها وترك العمل بها طوال سنوات، حتى أصبحت "منسية" وسقطت تمامًا من حسابات الحكومة.

وكشف البرلماني، عن أنه سبق وأن اقترح استغلال نقطة شرطة المرج، والتي لا تستخدم منذ ما يناهز خمسة سنوات، كمقر لإحدى الجهات الحكومية، لافتًا إلى أنها «"مهجورة"، وأصبحت مأوى للمتشردين، وتستخدم كمقلب للقمامة، وطالبنا أكثر من خمسة مرات بتخصيصها واستخدامها لإقامة مقرات حكومية جديدة في المرج، إلا أن الحكومة ضربت بمقترحاتنا عرض الحائط».

ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إنه من الضروري استغلال مباني الدولة غير المستغلة في المحافظات وتحويلها لمقرات حكومية؛ حتى يتم التخفيف على المواطنين وكذلك لعدم تحميل الحكومة أعباء مالية جديدة يمكن توفيرها.

وفي تصريحات خاصة إلى «المصريون»، أوضحت «الشيخ»، أن هناك مقرات كثيرة لا يتم استغلاله دون أن يكون هناك أسباب مقنعة لذلك، فعلى سبيل المثال مقرات الحزب الوطني كلها مغلقة ولا يتم الاستفادة منها، متسائلة «لماذا تترك هذه المقرات؟، ولماذا لا تستغلها الدولة؟، وهل هناك أسباب لعدم الاستغلال؟».

عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، لفتت إلى أن إنشاء مباني ومقرات جديدة سيكلف الدولة أموال طائلة فيما استغلال هذه المباني سيوفر تلك الأموال، منوهًا بأنه يمكن توجيهها في نواحي أخرى أكثر إفادة للدولة والمواطنين.

وبرأي «الشيخ»، فإن الحكومة لا تفكر خارج الصندوق ولا تقدم حلول جيدة للمشكلات والأزمات التي تواجهها على الرغم من وجود حلول سريعة، مردفة: «هذه المباني جاهزة فلماذا يتم لا يتم استغلالها».

أما، المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، قال إن الوزارات والهيئات الكبرى سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم من الصعب استغلال هذه المباني غير المستغلة كوزارات، غير أنه أشار إلى أن استخدامها كمقرات حكومية في المحافظات لا بأس به ومطلوب في الوقت الحالي.

وأضاف «مسعود»، في تصريحات لـ«المصريون»، أن معظم المقرات الحالية قديمة ومزدحمة بالمواطنين ما ينتج عنه بطئ الإجراءات، ما يعني أن استغلال هذه المباني سيكون له فوائد ومكاسب عديدة، مطالبة الحكومة بالبحث عن الحلول السريعة والناجزة.

وكانت وزارة المالية، أكدت حرصها على حماية المال العام، وتعظيم إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مما يُسهم ف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ووجَّهت الوزارة ممثليها في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المقررة لضمان سرعة حصر ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، في ضوء قرار مجلس الوزراء.

وشددت الوزارة على ضرورة متابعة إعداد بيان بأصول الدولة الموجودة على نهر النيل، ومعرفة القيمة الإيجارية لها، والمتأخرات المستحقة، إضافة إلى مراجعة كل العقود المبرمة بين الوزارات والمحافظات والجهات المستأجرة والتأكد من تعديلها وفقًا للقيمة السوقية الحالية، وتحصيل المتأخرات المستحقة، وإنفاذ أحكام التمكين الصادرة لصالح الوزارات والمحافظات


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