الكشف عن وصية الفنان فاروق الفيشاوي

25 يوليه 2019 - 05:29 ص

توفي فجر اليوم الفنان فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 سنة بعد صراع مرير مع مرض السرطان.



وأعلن الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان أنه أوصى نجله أحمد الفيشاوي بوصية معينة آملًا في تنفيذها.



قال الفيشاوي خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين، إن هناك عملًا عن المطران كابوتشي كان يرغب في إنتاجه مع المخرج عمر عبد العزيز، وكان يقوم بإخراجه محسن زايد وهو عمل يؤكد الوحدة الوطنية.



وأشار إلى أنه ذهب إلى سوريا من أجل الحصول على دعم لهذا العمل ، مؤكدًا أن الدعم كان كبيرًا ، لكنه ما إن عاد لمصر حتى تبخر الحلم بسبب عدم تعاون بعض الجهات هنا ، مؤكدًا أنه أوصى نجله أحمد باستكمال هذا الفيلم حال وفاته.







