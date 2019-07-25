» فنانون يطلبون إلقاء نظرة على جثمان فاروق الفيشاوي .. فمن هم؟

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السرطان

فاروق الفيشاوي

توفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم عن عمر يناهز 67 سنة بعد صراع مرير مع مرض السرطان .

وتواجد عدد من الفنانين في إحدى المستشفيات بالدقي ، مطالبين بإلقاء نظرة الوداع على جثمان الفيشاوي.

وجاء في مقدمة هؤلاء الفنان عماد رشاد الذي كان يرتبط بصداقة كبيرة مع الفيشاوي ، فضلا عن الفنان مصطفى شعبان بالإضافة للمخرج حسام الحسيني فضلا عن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ، بالإضافة للفنان أشرف طلبة.

وكان "الفيشاوي" نقل إلى المستشفى بعد إصابته بغيوبية كبدية ، ومن ثم إعلان وفاته.

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