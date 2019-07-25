  • الخميس 25 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:44 ص
بحث متقدم
دولار

استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

فريق الأهلي

نجم الأهلي على أعتاب أرسنال مقابل 2.5 مليون استرليني

فاروق الفيشاوي

الفيشاوي في آخر ظهور تلفزيوني له: أنا مصدوم

حفيظ دراجي

احتفال مفاجيء من حفيظ دراجي بفوز الأهلي بالدوري

فاروق الفيشاوي

الكشف عن وصية الفنان فاروق الفيشاوي

الفنان فاروق الفيشاوي

تعليق مؤثر من سمية الألفي على وفاة طليقها فاروق الفيشاوي

احمد موسي

"موسي" لـ الزمالك : صرفتم ملايين عشان الدورى

عمرو عبد الحميد: السيسى وبوتين يشبهان بعضهما

"عبدالحميد" عن فوز الأهلى: "سنظل أوفياء"

بطيخ إيراني يثير الذعر فى دول الخليج

حقيقة وجود بطيخ مسمم

الاهلى والمقاولون

الأهلي بطلًا للدوري الـ 41 بعد الفوز على «المقاولون»

استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

مال وأعمال

دولار
دولار

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

تعرف على سعر الدولار اليوم

#

سعر الدولار يستقر عند هذا الرقم

#

استقرار سعر صرف الدولار عند هذا الرقم

#

استمرار تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية

الدولار

بنوك

تعاملات

سعر صرف

استقر سعر الدولار، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك بعد تراجعه في ختام تعاملات أمس بقيمة قرش واحد، وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والأهلي الكويتي والأهلي اليوناني بقيمة قرش واحد وصولاً إلى 16.55 للشراء مقابل 16.65 للبيع.

وتراجع أيضًا سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول وبنك الإسكندرية وبنك بلوم ومصر إيران للتنمية ليصل سعر الدولار إلى 16.56 للشراء مقابل 16.66 للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك البركة وبنك سايب عند أعلى سعر للدولار بقيمة 16.57 للشراء مقابل 16.67 للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

هل أجهض الوفد ديمقراطية ثورة يوليو؟

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قائد الأهلي: مش عايز أقارن بطولاتي بأندية عشان بيزعلوا
» فنانة شهيرة تصرخ "فاروق مات" عقب إبلاغها بوفاة "الفيشاوي"
» هكذا قصف مدافع الأهلي جبهة الزمالك
» تصريحات جريئة للفيشاوي عن الحجاب و النقاب و الخيانة والمعجبات
» فنانون يطلبون إلقاء نظرة على جثمان فاروق الفيشاوي .. فمن هم؟
» تعليق ناري من أبو تريكة بعد فوز الأهلي بالدوري
» الزمالك يهزم الإسماعيلي بثلاثية.. ويتأهل لدوري الأبطال
» استقالة 9 وزراء بعد فوز «جونسون» برئاسة الوزراء
» قتل خطيبته وحرقها بعد إقامة علاقة غير شرعية معها
» إقالة قائد «الدرك الوطني» في الجزائر
» سفير الدنمارك: اتفاق أوروبي على عدم التصعيد مع إيران

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية