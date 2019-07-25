» "الحلفاوي" يهنئ النادي الزمالك بهذا الأمر

25 يوليه 2019 - 10:30 ص

هنأ الفنان الكبير نبيل الحلفاوي والمعروف بانتمائه للنادي الأهلي، الفريق الأول لنادي الزمالك للحصول على المركز الثاني.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "تهنئة لنادي الزمالك العريق بالفوز والانضمام معنا لدوري الأبطال" .

قبل أن يضيف في أخري: "ألف مبروك لنادينا الحبيب الأهلي بالدرع 41 ولرئيسه الكابتن الخطيب ومجلس إدارته وللجهاز الفني والفريق الذي قدم عرضا جميلا أمتعنا به.. وللكابتن عاشور بـ12 بطولة (حلال) فرحت للشحات اليوم.. نورت يا موهوب"

قبل أن يضيف الشحات تغريدة ردًا علي "الحلفاوي" بقوله: "مبرووووووك علينا كلنا يا محترم ربنا يخليك يارب ".