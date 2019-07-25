صورة.. أول تعليق لـ"الزعيم" على وفاة فاروق الفيشاوى

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علق الفنان عادل إمام على رحيل زميله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والذي وافته المنية منذ قليل.

ونشر الزعيم صورة له مع الفيشاوي وعلق عليها، "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي".

 وقدم الفشاوي والزعيم سويا عددًا من الأفلام المهمة في مسيرتهم الفنية مثل فيلم "غاوي مشاكل" عام 1980 و"المشبوه" 1981 و"حنفي الأبهة" إنتاج 1990، كما حل الفيشاوي ضيفا على مسلسل "عوالم خفية" الذي قام ببطولته الزعيم عام 2018.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وقالت النقابة في بيان لها: "كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل. رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

توفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.



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