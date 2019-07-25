زوجة ملك دولة إسلامية يشكك في نسب ابنه.. وزوجته تتحداه

عقب تداول الأخبار عن طلاق ملك ماليزيا السابق رسميًا زوجته ملكة الجمال الروسية السابقة، أعلن مقربون من الأخيرة أنها تتحدى الملك بـ"اختبار الأبوة".

وكان محامي ملك ماليزيا السابق، سلطان محمد الخامس، أعلن رسميًا، أن موكله طلّق ريانا أوكسانا فويفودينا، بعد زواج استمر أشهرا، وأثمر طفلا.

وذكرت "سكاي نيوز" أن المحامي قال إنه لا يوجد دليل موضوعي بعد على هوية الوالد البيولوجي للطفل.

ولم يعجب هذا الكلام فويفودينا، حيث أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، نقلا عن أصدقائها أن الزواج لا يزال ساري المفعول.

وقالوا إن ملكة الجمال الروسية السابقة غاضبة من الحديث عن أن الطفل قد يكون لأب آخر.

وتعيش فويفودينا (27 عاما) مع طفلها في منزل ريفي قرب العاصمة الروسية موسكو، وتطالب بحسب الصحيفة باعتذار رسمي من ملك ماليزيا السابق عن هذا الأمر.

وذكرت إحدى صديقتها أن مسألة أبوة شخص آخر للطفل ليست سوى "هراء".