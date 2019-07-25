هجوم من شريف عامر بشأن احتلال الأمريكان لمصر

25 يوليه 2019 - 10:58 ص

هاجم الإعلامي شريف عامر بعضًا من الشباب الذين اعتبرهم جهلاء بتاريخهم وذلك بسبب تصريحاتهم على "تويتر" التي يتحدثون عنها عن احتلال بعض الدول لمصر طيلة تاريخها.

وقال في عدة تغريدات له علي حسابه الخاص بـ"تويتر": "فيه كلام فارغ كده عادة لا أتصدى له، بس فيه هنا شباب صغير ممكن مع الأسف يتأثر بأسماء يظنها كبيرة وهي لا شىء، الكلام بتاع مصر احتلها مين وكام سنة ده فارغ ومضلل.هذه دولة كبرت وامتدت وازدهرت كقوة عظمى وربما وحيدة عصور وعصور ثم ضمرت كعادة كل إمبراطوريات التاريخ".

وأضاف عامر: "الأمريكان اللي ما لهمش تاريخ ، بيعتزوا بكام بيت على كام حادث على كام شارع . أوروبا اللي كانت بتحكم العالم عاشت قرون طويلة أكواخ و قبائل همج . بطلوا تضليل بقى و خلط الهزل بالجد عشان تكسبوا بنط سطحي على شباب بسيط ممكن يتأثر .

وتابع: "ما نغرقش في الماضي والتاريخ صحيح، لكن كمان ما تسمعش كلام فارغ وتاخذه مسلم بيه. اعتز بتاريخ بلدك وافهمه. اقرأ و ماتسلمش دماغك لحد أيا كان".

واتم تغريدته بقوله: "يومي طويل. سلام عليكم".