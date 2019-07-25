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3 انفجارات تهز "كابول" وتحصد أكثر من 35 قتيلا

عرب وعالم

كابول
كابول

عمرو محمد

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انفجار

كابول

أكد مسئولون عن وقوع ثلاثة انفجارات في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم، أحدها أصاب حافلة تقل موظفين حكوميين مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل.

وأضاف المسئولون أن خمسة من موظفي وزارة التعدين والبترول قتلوا وأصيب عشرة في الهجوم على الحافلة، فيما قتل سبعة وأصيب أكثر من 20 في الانفجار الثاني .

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية في كابول ”في البداية انفجرت قنبلة مغناطيسية مثبتة في حافلة صغيرة ثم فجر انتحاري نفسه قرب موقع هجوم الحافلة ووقع الانفجار الثالث حينما فجر مسلحون مجهولون سيارة “.

وأضاف ”من الممكن أن يرتفع عدد القتلى جراء الانفجارات الثلاثة “.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت بينما كان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد يجتمع مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في كابول .

وتسعى واشنطن إلى التفاوض على اتفاق لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل عدد من الضمانات الأمنية من جانب حركة طالبان بينها التعهد بألا تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية .

ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الثامنة من المحادثات هذا الشهر في قطر .


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