انفعال أحمد الفيشاوي في جنازة والده الراحل

انفعل الممثل أحمد الفيشاوي على المتواجدين في جنازة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

بسبب الازدحام الشديد حول العربة التي وصل فيها جثمان الراحل، حاول الفيشاوي الصغير إبعاد المتجمهرين سواء من مصورين أو صحفيين أو جمهور عادي تواجد هذه اللحظة.

وتدخلت زوجته ندى الكامل واشتبكت مع بعض المتواجدين، في محاولتها للوصول إلى زوجها لمساندته.

لكن أحمد الفيشاوي كان في حالة انفعال شديدة، فقام بتوبيخ زوجته وطالب منها الابتعاد عن المكان.

توفي الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد معاناة من مرض السرطان ‎ .

كان الفيشاوي دخل مؤخرا في غيبوبة أثناء احتجازه في أحد المستشفيات بناءً على طلب الأطباء، ووافته المنية هناك ‎ .

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي فاجأ الجميع أثناء استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه ‏إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.





