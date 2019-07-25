» "إليسا" توجه رسالة للشعب التونسي بعد وفاة "السبسي"

25 يوليه 2019 - 01:07 م

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة إلى الشعب التونسي، وذالك بعد ساعات من إعلان خبر وفاة الرئيس التونسي قائد "السبسي".

وقالت في تغريدة له بـ"تويتر": "كل التعازي للشعب التونسي لوفاة الرئيس الباجي قائد السبسي".

وتابعت: "ما في خوف على شعب عندو هالإرادة وهالحب وأنا أكيدة إنو مسيرة النجاح رح تستمر لتونس".

وكانت قد أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحي.