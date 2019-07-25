» سمية الألفى تنهار فى جنازة الراحل فاروق الفيشاوى

التقطت عدسات الكاميرات، تأثر الفنانة سمية الألفي، خلال تشييع جثمان طليقها الفنان فاروق الفيشاوى، اليوم، الخميس من مسجد مصطفى محمود.

وتم تشييع جثمان فاروق الفيشاوي بعد صلاة الظهر اليوم، الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وعانى الراحل فاروق الفيشاوي من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذى أصابه، ومكث فى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وأفنى فاروق الفيشاوي حياته خدمة لفنه، وقدم عشرات الأدوار المميزة فى السينما والتلفزيون والمسرح، وحصد عدة تكريمات من مهرجانات داخل وخارج مصر.

وكان فاروق الفيشاوى تُوفي، فجر اليوم، الخميس، فى مستشفى ابن سيناء بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا، ومن المقرر أن تقام صلاة جنازة ظهر اليوم، الخميس، من مسجد مصطفى محمود.